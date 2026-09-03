Cina: completata indagine geofisica marina nelle acque a est di Taiwan

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Tra il 10 e il 31 agosto, la Cina ha condotto un’indagine geofisica marina completa nelle acque a est dell’isola di Taiwan. Lo ha reso noto oggi il ministero delle Risorse Naturali.

L’indagine, condotta dal Secondo istituto di oceanografia del ministero, mirava ad acquisire una comprensione completa delle condizioni geologiche di base e delle caratteristiche strutturali dei fondali nelle acque sotto la giurisdizione della Cina, nonché a sostenere lo sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione delle risorse naturali e la pianificazione territoriale e spaziale.

Sono stati raccolti dati di base sull’ambiente dei fondali marini, tra cui la topografia del fondale, gli strati sedimentari, le strutture geologiche profonde e i campi geofisici.

Secondo il ministero, i dati aiuteranno la Cina ad approfondire ulteriormente la conoscenza delle caratteristiche geologiche e geofisiche dei fondali di quest’area e forniranno informazioni utili per la ricerca geologica sulla sedimentazione dei fondali e sulle strutture tettoniche, nonché sulla struttura della crosta terrestre profonda e sull’evoluzione geodinamica nelle acque a est dell’isola di Taiwan.

L’indagine fornisce inoltre una base scientifica per la governance integrata da parte della Cina delle acque sotto la propria giurisdizione nella regione.

(XINHUA).