KIEV (ITALPRESS) – Le forze russe hanno sferrato attacchi con droni e missili contro 13 regioni dell’Ucraina. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui canali social. “A Odessa – scrive Zelensky – i servizi di emergenza continuano a lavorare sul luogo di un attacco con drone a un palazzo residenziale. A causa dei danni agli appartamenti dal 10mo al 17mo piano, si contano 17 feriti, tra cui tre bambini. Proseguono le operazioni di smaltimento delle conseguenze del bombardamento nei distretti di Obukhiv e Boryspil”.

“Abbiamo bisogno – continua Zelensky – di una risposta più forte, di più contromisure, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea contro missili e droni. L’Europa può essere autosufficiente e forte – molto è già stato fatto in questa direzione negli ultimi anni – e solo così potrà proteggere se stessa”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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