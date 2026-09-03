KUWAIT CITY (KUWAIT) (ITALPRESS) – Sono scattate le sirene d’allarme in Kuwait nella mattinata di oggi. Lo riporta l’agenzia di stampa kuwaitiana Kuna. Lo Stato Maggiore generale delle Forze armate kuwaitiane ha dichiarato che le difese aeree “stanno attualmente contrastando attacchi missilistici e di droni ostili, a seguito di un’aggressione iraniana”. Lo Stato Maggiore ha precisato che eventuali boati di esplosioni uditi sono provocati dall’intercettazione degli attacchi da parte dei sistemi di difesa aerea e ha invitato la popolazione a attenersi alle istruzioni di sicurezza emesse dalle autorità competenti. In precedenti fasi di escalation l’esercito kuwaitiano aveva già riferito di aver intercettato droni provenienti dall’Iran, con boati legati alle operazioni di contrasto.

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