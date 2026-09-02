Italia e Canada rafforzano la collaborazione nelle tecnologie quantistiche

OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – Si è tenuto ieri a Toronto il seminario “Building Quantum Bridges: Italy-Canada Partnership for the Quantum Future”, organizzato dall’Ufficio scientifico dell’ambasciata d’Italia in Canada presso l’Istituto italiano di cultura a Toronto. Secondo quanto riferisce un comunicato dell’ambasciata d’Italia a Ottawa, l’iniziativa si è svolta in occasione della firma di due Protocolli di intesa. Il primo tra il Centre for Quantum Information and Quantum Control (Cqiqc) e tre dei principali enti italiani di ricerca: l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Il secondo, fra gli stessi enti italiani di ricerca, il Perimeter Institute for Theoretical Physics e l’Institute for Quantum Computing dell’Università di Waterloo. Le due intese pongono le basi per rafforzare e strutturare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo delle tecnologie quantistiche, promuovendo iniziative scientifiche congiunte, scambi tra ricercatori e nuove sinergie tra gli ecosistemi della ricerca di Italia e Canada.

L’incontro scientifico ha riunito rappresentanti del mondo scientifico e accademico italiano e canadese, offrendo un’occasione di confronto sulle rispettive competenze nel settore quantistico e sulle possibili aree di collaborazione, dalla ricerca fondamentale allo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni. Erano presenti il console generale d’Italia a Toronto Andrea Bertozzi, la direttrice regionale per l’Ontario di Global Affairs Canada Janice Vogtle e, per la delegazione italiana, il presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, Luigi De Dominicis (Enea) e Stefano Fabris (Cnr).

– foto Ambasciata d’Italia ad Ottawa –

(ITALPRESS).