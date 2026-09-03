SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Le forze governative yemenite hanno annunciato, all’alba di oggi, che i miliziani Houthi hanno colpito con dieci missili balistici distretti della costa occidentale nelle province di Taiz e Hodeidah. L’attacco si inserisce in un contesto di escalation militare, mentre le truppe lealiste conducono operazioni contro postazioni e concentramenti del gruppo su più fronti. Lo riporta l’agenzia di stampa yemenita Saba. Nell’annuncio iniziale non sono stati indicati i luoghi di caduta dei proiettili né la natura degli obiettivi colpiti. Non risultano al momento notizie di vittime, feriti o dettagli sull’entità dei danni.

Il bombardamento missilistico avviene mentre si intensifica lo scontro sul terreno. Le Forze armate yemenite hanno comunicato di aver condotto sette operazioni militari con droni, artiglieria e lanciarazzi contro postazioni, fortificazioni e concentramenti houthisti su diversi fronti di combattimento. Secondo le forze governative, le azioni si sono concentrate nelle province di Marib, Al-Bayda e Al-Dhale e hanno preso di mira siti, caserme, raduni e mezzi del gruppo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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