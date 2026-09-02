A Wicklow la riunione dei ministri degli Esteri Ue, Tajani “Discusso di un’Europa più forte e unita”

WICKLOW (IRLANDA) (ITALPRESS) – “A Wicklow, insieme ai ministri degli Esteri dell’Ue, abbiamo discusso di come rendere l’Europa più forte e unita di fronte alle crisi che minacciano la nostra sicurezza”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Ho rinnovato la ferma condanna delle crescenti operazioni ibride russe e la piena solidarietà alla Germania: chi cerca di influenzare le nostre decisioni e di dividerci deve trovare un’Europa unita”, ha proseguito.

“Con la stessa unità continueremo a sostenere l’Ucraina, soprattutto di fronte ai continui attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, senza mai cessare di lavorare per una pace giusta e duratura. Una guerra che ha conseguenze ben oltre i confini dell’Ucraina. La sicurezza nel Mar Nero è essenziale anche per garantire le esportazioni di cereali e la sicurezza alimentare, tema sul quale convocherò la Coalizione di Roma a New York”, ha aggiunto Tajani.

“Sicurezza e stabilità sono anche al centro del nostro impegno in Medio Oriente, dove diverse crisi sono sempre più interconnesse. Dobbiamo lavorare con tutte le parti per promuovere il dialogo e costruire intese: l’Italia continuerà a mettere la diplomazia al servizio della pace”, ha concluso.

– Foto screenshot video Farnesina –

(ITALPRESS).