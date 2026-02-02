MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – I Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 hanno offerto lezioni utili nella fase di pianificazione di Milano-Cortina 2026, in particolare per il maggiore utilizzo della tecnologia nello sviluppo delle sedi, ha dichiarato domenica a Milano la presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO), Kirsty Coventry, durante una conferenza stampa.

“Pechino 2022 ci ha mostrato come usare le strutture esistenti in modi diversi, e siamo riusciti a farlo anche qui”, ha dichiarato Coventry. “È stato testato e sperimentato con successo e continueremo su questa strada anche in futuro”.

Coventry ha espresso orgoglio nel corso dei suoi primi Giochi olimpici da responsabile del CIO. “C’è tantissimo di cui essere entusiasti, al di là delle sedi iconiche e dello straordinario comitato organizzatore. Vedremo atleti eccezionali realizzare i loro sogni olimpici dal vivo. Questa è la parte migliore dei Giochi olimpici: ci mostrano e ci ispirano”.

La presidente ha aggiunto che tutti i preparativi stanno procedendo senza intoppi. “Il Comitato organizzatore di Milano-Cortina, noi e tutte le persone coinvolte stiamo lavorando molto bene insieme. Siamo esattamente dove dobbiamo essere”.

Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, sarà l’Olimpiade invernale più diffusa territorialmente della storia, estendendosi su più regioni e con due città ospitanti.

“È un po’ più distribuita sul territorio. Questa scelta è stata fatta per adattarsi alle nuove norme, compreso il cambiamento climatico. Finora non abbiamo dovuto affrontare alcuna sfida”, ha affermato Coventry, sottolineando che gli organizzatori locali hanno offerto a tutti i soggetti coinvolti le migliori opportunità per avere successo come in qualsiasi altra edizione dei Giochi.

“Sono molto entusiasta dei Giochi. Si svolgeranno in sedi di livello mondiale, nei luoghi più iconici e belli d’Italia, e penso che gli atleti vivranno un’esperienza fantastica”, ha aggiunto la presidente.

