Vice segretario generale SCO, la Cina svolge un ruolo chiave nella costruzione del sistema all’interno dell’organizzazione

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina gioca un ruolo importante nella costruzione del sistema all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), ha dichiarato venerdì il vice segretario generale della SCO Oleg Kopylov in un’intervista con Xinhua.

In qualità di membro fondatore della SCO, la Cina ha continuamente promosso diverse iniziative volte a rafforzare la cooperazione multilaterale, ha detto Kopylov durante la sua partecipazione a una maratona a tema Via della Seta a Cholpon-Ata, in Kirghizistan.

Kopylov ha aggiunto che il vertice di Tianjin che si è tenuto lo scorso settembre è stato il più grande della storia della SCO, osservando che le diverse iniziative proposte dalla Cina sono già state integrate nel lavoro dell’organizzazione.

Quest’anno ricorre il 25esimo anniversario della fondazione della SCO, ha ricordato Kopylov. Negli ultimi 25 anni, la SCO è cresciuta fino a diventare la più grande organizzazione regionale complessiva al mondo in termini di copertura geografica e popolazione, con incontri a livello ministeriale che coprono settori come l’istruzione, i trasporti, lo sviluppo digitale e l’agricoltura, ha sottolineato.

Kopylov ha detto di credere che l’organizzazione continuerà ad espandersi e rafforzarsi negli anni a venire.

Il 26esimo incontro del Consiglio dei capi di stato della SCO si terrà in Kirghizistan entro la fine di quest’anno.

Kopylov ha espresso la speranza che il vertice porti a concreti accordi per un ulteriore approfondimento della cooperazione in ambito di sicurezza, inclusi sforzi congiunti per combattere il terrorismo, il separatismo, l’estremismo, la criminalità transnazionale e il traffico di droga, oltre a migliorare i meccanismi di risposta rapida alle sfide e minacce moderne.

Stiamo continuamente migliorando l’efficienza del lavoro della SCO, che è una delle nostre priorità principali”, ha detto Kopylov

(ITALPRESS).