ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la giornata mondiale della
libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco, Purtroppo questo
diritto è spesso violato in modo a volte flagrante a volte
nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime
delle guerre e della violenza”. Così Papa Leone XIV dopo la
preghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-
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