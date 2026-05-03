Germania: ministro presidente Schleswig-Holstein, guardiamo a cooperazione più profonda con la Cina nell’energia e nell’innovazione

KIEL (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Esiste un potenziale significativo per approfondire la cooperazione tra lo stato tedesco settentrionale dello Schleswig-Holstein e la provincia cinese orientale di Zhejiang, in particolare nella transizione energetica, nell’idrogeno e nella manifattura avanzata, secondo quanto dichiarato da Daniel Guenther, ministro presidente dello Schleswig-Holstein.

Le sue osservazioni arrivano mentre le due regioni celebrano 40 anni di partenariato, con entrambe le parti che cercano di espandere i legami nonostante un ambiente geopolitico e commerciale sempre più complesso.

“Siamo in buoni contatti e abbiamo costruito una forte amicizia in oltre 40 anni”, ha detto Guenther in una recente intervista con Xinhua, evidenziando la cooperazione di lunga data in ambito scientifico, di ricerca e commerciale.

Negli ultimi trent’anni, lo Schleswig-Holstein ha supportato più di 200 aziende locali nell’esplorare o stabilire attività in Cina, mentre circa 70 imprese della provincia di Zhejiang hanno avviato operazioni nello stato tedesco.

Guenther ha ribadito il suo sostegno al libero scambio e a un coinvolgimento economico più stretto con la Cina, sottolineando che la cooperazione regionale è un complemento importante alle relazioni a livello federale.

La transizione energetica rimane un’area centrale di interesse comune. Lo Schleswig-Holstein ha progressivamente eliminato l’energia nucleare e si sta concentrando interamente sulle energie rinnovabili, con circa 10 gigawatt di capacità eolica onshore prevista per il 2026, insieme all’espansione della produzione solare.

“Le rinnovabili, l’idrogeno e la politica energetica sono temi centrali per entrambe le parti”, ha detto Guenther. “Vediamo che la Cina ha fatto grandi progressi in questi settori”. Ha aggiunto che l’idrogeno potrebbe diventare un’area chiave per la cooperazione futura, offrendo un forte potenziale di apprendimento reciproco e collaborazione.

Oltre all’energia, anche le università svolgono un ruolo vitale nel promuovere la cooperazione. Le istituzioni dello Schleswig-Holstein mantengono partnership di lunga data con le controparti cinesi, tra cui la collaborazione tra l’Università di Kiel e l’Università di Zhejiang, con l’intenzione di firmare un nuovo memorandum d’intesa il prossimo anno per approfondire lo scambio di dati e la collaborazione nella ricerca.

Guenther ha anche evidenziato il potenziale di cooperazione in progetti di energia eolica offshore e nella gestione dei rifiuti, così come nella produzione di batterie. Ha sottolineato lo sviluppo rapido della Cina in settori come i veicoli elettrici e l’innovazione industriale, osservando che questi sono strettamente allineati con le priorità dello stato. “Questi sono settori dove la cooperazione può andare di pari passo”, ha concluso.

(ITALPRESS).