Milano-Cortina 2026: svelato il concept “Beauty in Action” per la cerimonia di chiusura

ROMA (ITALPRESS/XINHUA) – Gli organizzatori dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 hanno svelato giovedì il concept della cerimonia di chiusura, intitolato “Beauty in Action”, insieme al nome del primo artista coinvolto.

La cerimonia si terrà il 22 febbraio 2026 all’Arena di Verona, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO, che per l’occasione sarà trasformata in un palcoscenico senza confini.

Secondo gli organizzatori, il tema “Beauty in Action” rende omaggio alla bellezza del movimento, celebrando il legame tra sport, arte e relazioni umane, e riflettendo l’armonia tra natura e città, montagne e pianure.

Ispirata al patrimonio culturale italiano, la cerimonia unirà opera, musica, danza, cinema, design e tecnologia, fondendo elementi classici e contemporanei.

Durante la presentazione è stato annunciato che Roberto Bolle, celebre ballerino di fama mondiale, sarà il primo artista italiano a prendere parte all’evento.

(ITALPRESS).