MILANO (ITALPRESS/XINHUA) – Il personale mostra le uniformi ufficiali dei tedofori durante un evento di presentazione delle uniformi ufficiali per i volontari, il personale del Comitato Organizzatore e i tedofori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, a Milano, Italia, il 12 novembre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]