Milano-Cortina 2026: squadra cinese in gara in staffetta mista di short track (3)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Gli atleti cinesi Gong Li (il primo a sinistra) e Sun Long (il secondo a sinistra) gareggiano durante la finale A della staffetta mista a squadre di short track di pattinaggio di velocità ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Milano, il 10 febbraio 2026.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

