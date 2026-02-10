MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Gli atleti cinesi Liu Shaoang (a sinistra in basso) e Zhang Chutong (a destra in basso) gareggiano durante la finale A della staffetta mista a squadre di short track di pattinaggio di velocità ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Milano, il 10 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
