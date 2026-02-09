LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – La medaglia d’oro svizzera Mathilde Gremaud (al centro), la medaglia d’argento cinese Gu Ailing (a sinistra), e la medaglia di bronzo canadese Megan Oldham festeggiano durante la cerimonia di premiazione del freeski slopestyle di sci freestyle femminile ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Livigno il 9 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
