Milano-Cortina 2026: bronzo per cinese Ning nei 1.000 m pattinaggio di velocità (3)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La medaglia d’oro statunitense Jordan Stolz (al centro), la medaglia d’argento olandese Jenning de Boo (a sinistra) e la medaglia di bronzo cinese Ning Zhongyan si scattano un selfie durante la cerimonia di premiazione dei 1.000 metri di pattinaggio di velocità maschile ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Milano, l’11 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]