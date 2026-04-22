Cina: Xuyi sviluppa la coltivazione integrata di riso e gamberi di fiume (1)

HUAI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone nel dicembre 2025, mostra un campo di coltivazione integrata riso-gamberi di fiume nella cittadina di Huanghuatang, nella contea di Xuyi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Nella cittadina di Maba, contea di Xuyi, si trova una moderna base agricola dimostrativa per l’industria dei gamberi di fiume di Xuyi, e copre una superficie di 1.200 mu, pari a 80 ettari. Con un investimento complessivo di 18 milioni di yuan (circa 2,639 milioni di dollari), la base, in precedenza destinata alla coltivazione integrata di riso e gamberi di fiume, è stata trasformata in un centro di selezione delle piantine e in una base di risicoltura e allevamento standardizzati di gamberi di fiume, nonché in una struttura per l’agricoltura digitale e l’irrigazione a risparmio idrico. L’industria dei gamberi di fiume di Xuyi dispone oggi di una filiera industriale completa che comprende riproduzione, allevamento, lavorazione, ristorazione e turismo culturale. Entro il 2025, la superficie complessiva destinata all’allevamento di questa specie ha raggiunto un milione di mu (pari a circa 66.667 ettari), con una produzione annuale di 150.000 tonnellate.

-Foto Xinhua-

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