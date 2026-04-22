Riforma dei rifiuti a Malta, l’Ue riconosce i progressi verso l’economia circolare

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Commissaria europea all’Ambiente Jessika Roswall ha visitato gli impianti di WasteServ a Malta, lodando i significativi progressi compiuti nella gestione dei rifiuti e nella transizione del Paese verso un’economia circolare.

La visita, svolta insieme alla Ministra per l’Energia e l’Ambiente Miriam Dalli e all’amministratore delegato di WasteServ Richard Bilocca, ha incluso un tour dei principali siti operativi, tra cui il Complesso ECOHIVE a Naxxar. Durante la visita, i responsabili hanno illustrato i principali progetti infrastrutturali già completati e quelli in fase di sviluppo, con particolare attenzione al Progetto ECOHIVE.

Una volta pienamente operativo, il progetto dovrebbe trasformare il sistema di gestione dei rifiuti a Malta, riducendo significativamente il ricorso alle discariche e trasformando i rifiuti in risorse di valore. La delegazione ha esaminato come gli investimenti in corso e i miglioramenti operativi stiano rimodellando il settore, combinando impianti avanzati con una pianificazione a lungo termine per sostenere pratiche sostenibili a livello nazionale.

Roswall ha definito le riforme “incoraggianti”, sottolineando che le strategie di economia circolare sono fondamentali per la resilienza dell’Europa in un contesto di crescente competizione globale per le materie prime. Ha inoltre evidenziato la forte dipendenza dell’UE dalle importazioni di risorse critiche, sottolineando l’importanza di aumentare i tassi di riciclo.

Ha anche confermato che la Commissione europea presenterà entro la fine dell’anno una Legge sull’Economia Circolare, volta a creare un mercato unico più solido per i materiali circolari in tutta l’Unione. La Ministra Dalli ha dichiarato che i recenti investimenti e l’indirizzo politico di Malta stanno producendo risultati concreti, trasformando i rifiuti in risorse e migliorando al contempo efficienza e risultati ambientali.

Bilocca ha aggiunto che WasteServ resta concentrata sull’attuazione della strategia nazionale a lungo termine in materia di rifiuti attraverso investimenti continui e innovazione. La visita ha inoltre messo in evidenza i progressi di un progetto da 37 milioni di euro per trasformare un ex impianto di gestione dei rifiuti in 24.000 metri quadrati di spazio verde pubblico.

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(ITALPRESS).