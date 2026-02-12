WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La missione di prova del veicolo spaziale cinese Mengzhou (“nave dei sogni”) ha dimostrato che la Cina è in grado di effettuare operazioni di ricerca e recupero della capsula di rientro sia sulla terraferma sia in mare.

Mercoledì il Mengzhou – il veicolo spaziale di nuova generazione della Cina per missioni con equipaggio – ha condotto con successo un test di interruzione con pressione dinamica massima e ha effettuato un ammaraggio sicuro nelle acque marittime previste.

Una squadra marittima di ricerca e soccorso ha quindi completato il recupero della capsula di rientro. Il successo dell’operazione fornisce un’importante esperienza per le successive operazioni della stazione spaziale e per le missioni di allunaggio con equipaggio, ha dichiarato la China Manned Space Agency.

In precedenza, la squadra aerospaziale di ricerca e soccorso del Centro di lancio satellitare di Jiuquan aveva completato con successo numerose missioni di rilievo, tra cui la ricerca e il recupero delle capsule di rientro dei veicoli spaziali Shenzhou e delle missioni lunari Chang’e.

Un funzionario del Centro di lancio satellitare di Jiuquan, Li Xin, ha affermato che, facendo affidamento sul supporto del Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang e su attrezzature recentemente sviluppate e collaudate, la squadra, insieme all’Ufficio di soccorso di Nanhai del ministero dei Trasporti, ha istituito con successo un collegamento congiunto marittimo di ricerca e soccorso e sviluppato capacità aerospaziali di ricerca e soccorso in ambiente marittimo.

Per questa missione, la squadra si è concentrata sul rafforzamento delle capacità nei settori di comando e controllo, di ricerca e monitoraggio, di recupero e salvataggio e di supporto alle comunicazioni.

“A differenza dell’ambiente elettromagnetico relativamente pulito del deserto del Gobi, nel nord-ovest della Cina, l’ambiente marino – con alte temperature ed elevati livelli di umidità e salinità, nonché forti venti e onde – pone sfide considerevoli alle comunicazioni”, ha affermato Shang Xu dell’unità comunicazioni della squadra.

L’unità ha formato una rete di comunicazione integrata mare-aria-terra utilizzando il 5G a bordo nave, comunicazioni satellitari e stazioni costiere per garantire il successo della missione, secondo Shang.

La squadra di ricerca e soccorso aveva in precedenza condotto numerose esercitazioni complete per operazioni quali la ricerca, la gestione e le immersioni relative alla capsula di rientro.

“Attraverso ripetute verifiche e discussioni, abbiamo continuamente ottimizzato i piani operativi e le attrezzature”, ha dichiarato il membro della squadra Song Changyou.

“Questa missione ci ha permesso di accumulare preziosa esperienza per lo sviluppo del sistema cinese di ricerca e soccorso marittimo e per lo sviluppo di siti di atterraggio marittimi”, ha affermato Li.

(ITALPRESS).