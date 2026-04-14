La Cina lancia il razzo Lijian-1 Y12 per inviare nello spazio 8 satelliti

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore Lijian-1 Y12 per inviare nello spazio otto satelliti.

Il razzo è decollato alle 12:03 (ora di Pechino) dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale. I satelliti sono entrati con successo nelle orbite previste.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE