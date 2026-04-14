JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore Lijian-1 Y12 per inviare nello spazio otto satelliti.
Il razzo è decollato alle 12:03 (ora di Pechino) dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale. I satelliti sono entrati con successo nelle orbite previste.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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