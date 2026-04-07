La Cina esorta le parti ad allentare la tensione in Iran dopo l’ultimatum USA per raggiungere un accordo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La guerra prolungata e l’intensificarsi del conflitto non servono gli interessi di nessuno, ha affermato oggi una portavoce del ministero cinese degli Esteri, esortando tutte le parti a svolgere un ruolo costruttivo per allentare la tensione in Iran e promuovere colloqui di pace.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni durante una regolare conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulle affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale nella giornata di ieri ha dichiarato che l’Iran potrebbe essere “annientato” in una sola notte e che quella notte “potrebbe” essere questa sera, termine ultimo fissato dallo stesso Trump affinché l’Iran raggiunga un accordo e riapra lo Stretto di Hormuz.

(ITALPRESS).

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