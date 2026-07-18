Egitto, Aswan ospiterà il Forum afro-asiatico per l’innovazione e la tecnologia

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La provincia egiziana di Aswan si prepara a ospitare la nona edizione del Forum afro-asiatico per l’innovazione e la tecnologia (AAFFIAT 2026), in programma dal 25 al 29 ottobre sotto il patrocinio del ministero egiziano delle Comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione.

Secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, il governatore di Aswan, Amr Lashin, ha discusso i preparativi finali con Ahmed Khattab, direttore del National Telecommunication Institute (NTI), alla presenza della direttrice esecutiva del forum, Marwa Emara.

Il forum riunirà giovani provenienti da Africa e Asia per favorire lo scambio di competenze e la cooperazione nei settori dell’innovazione, della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e dell’imprenditoria. La nuova edizione prevede 24 competizioni internazionali per partecipanti di età compresa tra 5 e 25 anni, oltre a workshop e conferenze tenuti da esperti internazionali.

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