Ita Airways, Pappalardo “Mediterraneo è ponte strategico, la connettività crea valore per Italia ed Europa”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il Mediterraneo non è soltanto uno spazio geografico: è il luogo in cui da secoli si incontrano culture, persone, economie e civiltà. Oggi, più che mai, rappresenta un’area strategica per la competitività dell’Italia e dell’Europa. In questo scenario, il trasporto aereo svolge un ruolo essenziale nel rafforzare i collegamenti, favorire gli scambi e sostenere la crescita economica e turistica dei territori”. Lo ha dichiarato il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, intervenendo a Catania alle Giornate Europee di Sensibilizzazione dell’ECR, nel panel dedicato al Mediterraneo come patrimonio culturale europeo condiviso.

“La missione di ITA Airways è connettere l’Italia al mondo e il mondo all’Italia. Investire nella connettività significa creare opportunità per le imprese, valorizzare le destinazioni del nostro Paese e rafforzare il ruolo dell’Italia come naturale piattaforma di collegamento tra Europa, Mediterraneo e mercati internazionali. È una responsabilità che sentiamo particolarmente in una fase in cui il Mediterraneo torna ad assumere una centralità geopolitica, economica e culturale di primaria importanza”.

“Ogni volo – aggiunge – è anche un’esperienza che racconta l’Italia. Per questo il Made in Italy è parte integrante della nostra identità: dall’accoglienza alla qualità del servizio, dal design all’enogastronomia, vogliamo che ogni passeggero possa percepire fin dal momento dell’imbarco l’eccellenza, lo stile e i valori che rendono unico il nostro Paese. Essere la compagnia di bandiera significa anche essere ambasciatori dell’identità italiana nel mondo”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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