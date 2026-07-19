Evenepoel beffa Pogacar e vince la 15esima tappa al Tour, ritiro Vingegaard

IPA86788041 - LE MARKSTEIN, FRANCE - JULY 18 : Evenepoel Remco (BEL) of Red Bull BORA Hansgrohe at the finish line during stage 14 of the 113rd edition of Tour de France an UCI World Tour 2.UWT cycling road race stage for Men Elite of 155 km with start in Mulhouse and finish in Le Markstein on July 18, 2026 in Le Markstein, France, 18/07/2026 ( Motordriver Kurt Vandenborre -

PLATEAU DE SOLAISON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel batte Tadej Pogacar e si aggiudica il successo nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. Il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe tiene il passo dello sloveno e riesce a spuntarla nella volata finale, assicurandosi la terza vittoria personale nella Grande Boucle. Pogacar, in ogni caso, difende agevolmente la sua maglia gialla; terzo posto per il messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), che guadagna secondi fondamentali per maglia bianca e podio della classifica generale. Clamoroso colpo di scena per Jonas Vingegaard, il cui Tour si conclude in anticipo e nel modo peggiore: il danese della Visma Lease a Bike cade ai -20 km, riportando una sospetta frattura della clavicola, ed è costretto al ritiro. Domani il secondo giorno di riposo, martedì ci sarà la sedicesima tappa, la cronometro individuale fra Evian-les-Bains e Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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