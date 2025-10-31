Incontro dei leader economici dell’Apec inizia in Repubblica di Corea

GYEONGJU (ITALPRESS/XINHUA) – Venerdì è iniziato a Gyeongju, in Repubblica di Corea, il 32mo Incontro dei leader economici della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), con i leader riuniti per cercare una cooperazione economica più forte e tracciare un percorso condiviso verso un futuro sostenibile. Guidata dal tema “Costruire un domani sostenibile”, l’agenda APEC di quest’anno mirava a promuovere la connettività regionale, stimolare una crescita guidata dall’innovazione, e creare un futuro più resiliente per l’Asia-Pacifico. Fondata nel 1989, l’APEC è diventata un motore dinamico di crescita economica e uno dei forum regionali più importanti dell’Asia-Pacifico.

