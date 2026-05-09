Il China-Europe Railway Express supera quota 130.000 viaggi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il China-Europe Railway Express ha toccato, nella giornata di oggi, quota 130.000 viaggi dalla sua nascita, traguardo segnato dalla partenza di un treno merci da Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello Henan, diretto ad Amburgo, in Germania, alle 10:00 ora locale.

Il valore complessivo delle merci ha superato i 520 miliardi di dollari, secondo la China State Railway Group Co., Ltd.

La società ha affermato di aver continuamente ottimizzato nel corso degli anni le rotte operative del China-Europe Railway Express, designando 93 linee programmate con una velocità di progetto di 120 km orari.

Attualmente, 129 città cinesi gestiscono servizi del China-Europe Railway Express, collegando 235 città in 26 Paesi europei e oltre 100 città in 11 Paesi asiatici, coprendo gran parte dell’Eurasia.

Le tariffe di trasporto sono diminuite di oltre il 40% dal lancio del servizio. I treni trasportano ora oltre 50.000 tipi di merci in 53 categorie. Tra i principali prodotti esportati figurano beni ad alto valore come automobili e componenti auto, macchinari, elettronica e apparecchiature elettriche, mentre le importazioni verso la Cina tramite il servizio includono legname europeo, cellulosa, prodotti agricoli speciali e beni di consumo quotidiano.

(ITALPRESS).