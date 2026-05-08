ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina. Ad annunciarlo su Truth Social è il presidente Usa Donald Trump. “Sono lieto di annunciare un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina – scrive -. In Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale. Questo cessate il fuoco prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1.000 prigionieri tra i due Paesi. Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l’accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelenskyy. Spero che questo sia l’inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente. I colloqui per porre fine a questo conflitto, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più a una soluzione”, conclude.

ZELENSKY CONFERMA TREGUA CON RUSSIA E SCAMBIO MILLE PRIGIONIERI

“Nell’ambito del processo negoziale mediato dalla parte americana, abbiamo ricevuto l’accordo della Russia per condurre uno scambio di prigionieri di 1.000 per 1.000. Deve anche essere stabilito un regime di cessate il fuoco il 9, 10 e 11 maggio. L’Ucraina sta lavorando costantemente per riportare a casa le sue persone dalla cattività russa. Ho istruito il nostro team a preparare prontamente tutto il necessario per lo scambio”. Lo scrive in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ringrazio il presidente degli Stati Uniti e il suo team per il loro coinvolgimento diplomatico produttivo – aggiunge -. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti garantiscano che la parte russa adempia a questi accordi”.

– Foto IPA Agency –

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