CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano per 2-0 l’Unipol Domus: decidono Buksa e Gueye.

Dopo appena 7′ gli ospiti si rendono protagonisti di una buona ripartenza gestita da Zaniolo, il quale serve Ehizibue, che però non riesce a sfruttare l’occasione. Due minuti più tardi la squadra sarda crea affanno nella retroguardia avversaria con un tiro-cross di Palestra che viene respinto da Okoye. I rossoblù vogliono chiudere il discorso salvezza e dimostrano maggiore convinzione nelle loro manovre offensive, andando più volte alla conclusione con Esposito e Folorunsho. Alla mezz’ora l’Udinese rischia un clamoroso autogol con Ehizibue che, sul traversone di Palestra, per poco non beffa Okoye. Dopo una grande chance per Gaetano, disinnescata dal portiere nigeriano, Dionisi assegna un rigore al Cagliari per un tocco di mano di Karlstrom. Il direttore di gara, però, viene richiamato al Var e revoca il penalty, poichè il braccio del centrocampista viene giudicato in posizione naturale. Al 37′ arriva il primo tiro in porta dei friulani con Piotrowski, ma Caprile non si fa sorprendere. In pieno recupero i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Gaetano, ma il suo tiro viene salvato da un provvidenziale Karlstrom. Gli uomini di Pisacane riprendono da dove aveva lasciato con un tiro a botta sicura di Esposito, ma Mlacic compie un miracolo, sventando la minaccia. L’Udinese, però, non resta a guardare e, dopo aver colpito un palo con Zaniolo, al 56′ passa in vantaggio: Kamara si inserisce alle spalle di Palestra e mette in mezzo per Adam Buksa, che anticipa tutti depositando la sfera in fondo al sacco. Al 76′ i sardi sfiorano il pareggio con un’incornata di Dossena, ma Karlstrom riesce a togliere la palla dall’incrocio dei pali. Nel finale i bianconeri vanno vicini al raddoppio in contropiede con Davis, che trova l’opposizione di Caprile. Gli ospiti, dopo la sospensione per dei presunti cori razzisti dagli spalti, chiudono i giochi nel recupero con Idrissa Gueye su assist di Davis. In virtù di questo successo l’Udinese raggiunge i 50 punti in classifica, mentre il Cagliari resta fermo a quota 37 e rinvia l’appuntamento con la salvezza aritmetica. Nel prossimo turno i sardi ospiteranno il Torino alla Unipol Domus; i friulani, invece, riceveranno la Cremonese al Bluenergy Stadium.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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