Cina: commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno fa (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone il 9 maggio 2026 mostra una nave portacontainer in arrivo al porto di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 14,2% su base annua ad aprile, secondo i dati diffusi sabato dall’Amministrazione generale delle dogane. Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di beni ha raggiunto il mese scorso 4.380 miliardi di yuan, pari a circa 639,4 miliardi di dollari, secondo i dati. Nei primi quattro mesi, il commercio estero complessivo ha raggiunto 16.230 miliardi di yuan, in aumento del 14,9% su base annua.

-Foto Xinhua-

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