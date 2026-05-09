Cina: commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno fa (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone il 9 maggio 2026 mostra il rimorchio di un camion mentre viene caricato su una nave cargo al porto di Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 14,2% su base annua ad aprile, secondo i dati diffusi sabato dall’Amministrazione generale delle dogane. Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di beni ha raggiunto il mese scorso 4.380 miliardi di yuan, pari a circa 639,4 miliardi di dollari, secondo i dati. Nei primi quattro mesi, il commercio estero complessivo ha raggiunto 16.230 miliardi di yuan, in aumento del 14,9% su base annua.

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