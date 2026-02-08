Festa di Primavera: attività in corso in tutta la Cina (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 6 febbraio 2026 mostra turisti intenti a godersi il panorama notturno lungo il fiume Gongshui nella contea di Xuan’en, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Con l’avvicinarsi della Festa di Primavera, in tutto il Paese si tengono varie attività dedicate alle tradizioni secolari, alimentando un clima di grande entusiasmo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
