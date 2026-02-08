Festa di Primavera: attività in corso in tutta la Cina (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone preparano il “ciba”, una torta di riso glutinoso di forma rotonda, nella città di Taizhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 6 febbraio 2026. Con l’avvicinarsi della Festa di Primavera, in tutto il Paese si tengono varie attività dedicate alle tradizioni secolari, alimentando un clima di grande entusiasmo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
