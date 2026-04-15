WUXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni clienti indiani scelgono prodotti in un mercato di abbigliamento per bambini nella cittadina di Zhili, città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 13 aprile 2026. Negli ultimi anni Zhili ha intensificato gli sforzi per sviluppare la sua nota industria dell’abbigliamento per bambini attraverso l’ammodernamento di tecnologie, attrezzature e prodotti. Nel 2025 le vendite del settore hanno raggiunto gli 80 miliardi di yuan (circa 11,71 miliardi di dollari), di cui 20 miliardi (circa 2,93 miliardi di dollari) realizzati attraverso le piattaforme di e-commerce. Con oltre 1.200 aziende locali attive nel commercio estero, i capi di abbigliamento per bambini prodotti qui hanno raggiunto oltre 165 Paesi e regioni del mondo.

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