Cina: Zhejiang promuove sviluppo di qualità dell’industria manifatturiera (3)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una lavoratrice aziona robot in una fabbrica digitale e intelligente di un’azienda nella città di Yongkang, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 16 giugno 2026. La provincia, facendo leva sulla sua posizione di primo piano nell’economia digitale, sta promuovendo il rinnovamento e l’aggiornamento delle industrie tradizionali attraverso il potenziamento digitale e intelligente, dando nuovo impulso allo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera.

-Foto Xinhua-

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