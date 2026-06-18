Cina: Zhejiang promuove sviluppo di qualità dell’industria manifatturiera (1)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei macchinari automatici per la tessitura sono in funzione in un’officina intelligente di un’azienda nella cittadina di Xin’an, nella contea di Deqing, città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 15 giugno 2026. La provincia, facendo leva sulla sua posizione di primo piano nell’economia digitale, sta promuovendo il rinnovamento e l’aggiornamento delle industrie tradizionali attraverso il potenziamento digitale e intelligente, dando nuovo impulso allo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera.

-Foto Xinhua-

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