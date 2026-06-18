Italia-Libia, soddisfazione da Palazzo Chigi per la sala operativa congiunta a Tripoli

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo italiano esprime soddisfazione per l’avvio della fase pilota della Sala Operativa Congiunta a Tripoli, che costituisce un seguito concreto del Vertice di Istanbul del 1° agosto 2025. Palazzo Chigi fa sapere che la Sala Operativa Congiunta, operata dalle Autorità libiche, è composta da funzionari libici cui si uniscono ufficiali di collegamento di Italia, Qatar e Turchia per sostenere gli sforzi libici nella gestione dei fenomeni migratori illegali, rafforzare le capacità libiche di ricerca e di soccorso e migliorare lo scambio di informazioni. La cooperazione rafforzata sarà realizzata nel rispetto della sovranità libica, con l’obiettivo comune di salvare vite umane in mare e contrastare le reti criminali impegnate nel traffico di migranti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).