SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un membro del personale mostra prodotti culturali e creativi in un negozio del blocco storico-culturale di Yuyuan Road, nella Cina orientale, a Shanghai, il 12 novembre 2025. Il blocco storico-culturale di Yuyuan Road è un noto quartiere del centro della città. Negli ultimi anni, il quartiere ha perseguito una filosofia di rinnovamento urbano che integra l’arte nella vita quotidiana. Introducendo librerie indipendenti, caffè, studi d’arte e altre attività, oggi conta circa 80 negozi caratteristici, diventando una meta imperdibile per i giovani artistici di Shanghai e per i viaggiatori.

