SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Pedoni fotografati davanti a un negozio nel blocco storico-culturale di Yuyuan Road, nella Cina orientale, a Shanghai, il 12 novembre 2025. Il blocco storico-culturale di Yuyuan Road è un noto quartiere del centro della città. Negli ultimi anni, il quartiere ha portato avanti una filosofia di rinnovamento urbano che integra l’arte nella vita quotidiana. Introducendo librerie indipendenti, caffè, studi d’arte e altre attività, oggi ospita circa 80 negozi caratteristici, diventando una meta imperdibile per i giovani artistici di Shanghai e per i viaggiatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).