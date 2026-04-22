Suzuki V-Strom Day 2026, si aprono le iscrizioni della sesta edizione

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki annuncia la sesta edizione del V-STROM DAY, il raduno ufficiale dedicato alle Suzuki V-STROM di qualsiasi cilindrata e modello, in programma domenica 7 giugno 2026. L’edizione 2026 si svilupperà lungo un percorso che attraverserà alcuni dei passi più iconici dell’Appennino tosco-romagnolo e si concluderà presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove i partecipanti avranno l’opportunità di vedere, dalla tribuna dedicata, la seconda gara del Trofeo Suzuki GSX-8R CUP.

La Suzuki GSX-8R CUP è un Trofeo monomarca che porta in pista piloti amatori e semi-professionisti con una formula altamente competitiva e accessibile. Il weekend del Suzuki V-Strom Day 2026 prenderà il via da sabato 6 giugno. I partecipanti potranno effettuare il check-in anticipato dell’evento dalle ore 15:00 fino alle 19:00 presso Piazza dei Vicari a Scarperia e San Piero (FI), nel cuore del Mugello. Il giorno successivo, il gruppo di V-Strommer partirà alla scoperta di alcuni dei passi più iconici dell’Appennino tosco-romagnolo, tra cui il Passo del Giogo, il Passo della Futa, il Passo della Raticosa e l’area del Sasso di San Zenobi, vivendo una giornata di guida immersi in scenari spettacolari.

Il tracciato dell’edizione 2026 si sviluppa lungo un itinerario coinvolgente che prevede circa 120 km su asfalto e, per chi se la sentirà, una variante con 15 km in più, che comprende sezioni di off-road leggero. In fase di iscrizione, i partecipanti potranno indicare la propria preferenza tra percorso interamente stradale oppure con tratti in fuoristrada, sempre accessibili e idonei anche a motociclisti con un livello di esperienza base.

A rendere ancora più esclusiva questa edizione sarà l’arrivo al circuito di Imola, dove i partecipanti avranno accesso a una tribuna dedicata per assistere alla seconda gara del Trofeo monomarca Suzuki GSX-8R CUP: un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera della competizione e concludere la giornata con un’esperienza ad alto tasso di adrenalina.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

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