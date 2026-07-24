Cina: Xizang, iniziata gara ippica con diversi eventi in programma (1)

AMDO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni abitanti del posto conducono i propri cavalli sui pascoli nella contea di Amdo, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 22 luglio 2026. Ieri qui è iniziata una competizione ippica, con vivaci esibizioni ed gare di cavalli.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]