Grave incendio in Francia, oltre 20.000 persone evacuate dalla penisola di Cap-Ferret

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – A causa di un vasto incendio che ha interessato il dipartimento della Gironda, mandando in fumo 10.000 ettari di terreno con circa 800 vigili del fuoco impegnati per spegnere le fiamme, la prefettura ha ordinato l’evacuazione via mare di diversi villaggi nella penisola di Cap-Ferret, sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux, nelle prime ore di questa mattina. Le fiamme hanno oltrepassato la fascia tagliafuoco creata dai vigili del fuoco intorno all’una di notte.

Quasi 20.000 persone erano già state evacuate in via precauzionale dalla zona dall’inizio dell’incendio e diverse case sono andate distrutte. Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni. I vigili del fuoco, supportati da Canadair, sono impegnati nel tentativo di contenere le fiamme.

– Foto Ipa Agency –

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