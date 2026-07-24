Egitto, il ministro dell’industria Hashem a colloquio con il capo delegazione Ue Eichhorst

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano dell’Industria Khaled Hashem ha incontrato Angelina Eichhorst, capo della delegazione europea in Egitto, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori industriale, commerciale e degli investimenti. Secondo il Ministero dell’Industria egiziano, Hashem ha sottolineato che l’UE è il principale partner economico e commerciale dell’Egitto. Il ministro ha illustrato la nuova strategia industriale egiziana, che pone al centro il sostegno alle piccole e medie imprese, lo sviluppo delle industrie di componentistica, il rafforzamento delle catene di fornitura e l’attrazione di nuovi investimenti.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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