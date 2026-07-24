Al Tour acuto del leader Pogacar anche sull’Alpe d’Huez

IPA86953343 - ALPE D'HUEZ, FRANCE - JULY 24 : Pogacar Tadej (SLO) of UAE Team Emirates - XRG during stage 19 of the 113rd edition of Tour de France an UCI World Tour 2.UWT cycling road race stage for Men Elite of 128 km with start in Gap and finish in Alpe d'Huez on July 24, 2026 in Alpe d'Huez, France, 24/07/2026 ( Motordriver Kurt Vandenborre -

ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar è inarrestabile al Tour de France 2026. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG conquista il successo anche nella diciannovesima tappa, la Gap – Alpe d’Huez, di 127.9 km, portandosi a quota 5 vittorie in questa edizione della Grande Boucle (26 in tutto). Nonostante la resistenza nel finale degli ultimi due “fuggitivi rimasti”, Pogacar riesce a battere il francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious), secondo, e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), terzo, che completano il podio di giornata. Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) perde ulteriore terreno dal leader della classifica generale, tagliando il traguardo a 2’30” dallo sloveno. Per Pogacar oggi anche il record del tempo di ascesa dell’Alpe d’Huez, che deteneva Marco Pantani.
Domani è in programma la ventesima tappa, ovvero la Le Bourg-d’Oisans – Alpe d’Huez, di 170.9 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE