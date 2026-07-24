ROMA (ITALPRESS) – Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno portato a termine con successo la tredicesima notte consecutiva di attacchi contro l’Iran. Il Centcom – si legge in una nota – “ha preso di mira i centri di comando militare iraniani, i depositi di droni, le reti di comunicazione, i siti di sorveglianza costiera e le capacità marittime per ridurre ulteriormente la minaccia che l’Iran rappresenta per i naviganti civili e le navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz. Nonostante i recenti attacchi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, la via navigabile internazionale rimane aperta al transito. Le navi commerciali continuano a navigare liberamente nello stretto con il supporto militare statunitense”. Attualmente, oltre 50.000 militari statunitensi sono impiegati in Medio Oriente.

ARAGHCHI “MINACCIA DI TRUMP SU BENI PRECEDENTE INCENDIARIO”

La minaccia del presidente statunitense Donald Trump di risarcire i danni alle navi con beni iraniani rappresenta un “precedente incendiario”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, per il quale “confiscare i beni di un’altra nazione per pagare future rivendicazioni non correlate costituisce un precedente incendiario”.

KUWAIT, INTERCETTATI ATTACCHI MISSILISTICI E DRONI IRANIANI

Il Kuwait ha annunciato nella notte di stare respingendo attacchi missilistici e con droni lanciati dall’Iran, dopo che sono risuonate in tutto il Paese le sirene di allarme. L’esercito kuwaitiano ha scritto su X: “Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e droni ostili, a seguito dell’aggressione iraniana empia. Le esplosioni che si dovessero udire – ha precisato – sono il risultato dell’intercettazione da parte dei sistemi di difesa aerea degli attacchi ostili”. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha invitato i cittadini a rispettare scrupolosamente le istruzioni di sicurezza emanate dalle autorità competenti.

– Foto Ipa Agency –

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