LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yak passano attraverso un sottopasso sotto la Ferrovia Qinghai-Xizang nel distretto di Seni, a Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 18 giugno 2026. Mentre la Ferrovia Qinghai-Xizang si estende attraverso l’Altopiano tibetano settentrionale, sono stati costruiti non solo attraversamenti dedicati per la fauna selvatica, ma anche molti sottopassi e ponti destinati a fungere da corridoi ecologici per il bestiame, come bovini e ovini.

-Foto Xinhua-

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