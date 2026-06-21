Libia, Dabaiba riceve il capo dell’intelligence egiziana Rashad

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il primo ministro libico Abdelhamid Dabaiba ha ricevuto il capo dell’intelligence egiziana, generale Hassan Rashad, per discutere la cooperazione bilaterale e gli sviluppi politici in Libia. I due hanno esaminato le prospettive di sviluppo della cooperazione e la situazione politica in Libia, concordando sull’importanza di continuare il coordinamento per sostenere l’unità, la sovranità e la stabilità del Paese, nonché gli sforzi per l’unificazione delle istituzioni nazionali e il percorso politico pacifico. Rashad ha trasmesso i saluti del presidente egiziano al-Sisi, ricambiati da Dabaiba.

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