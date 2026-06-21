GENOVA (XINHUA/ITALPRESS) – I membri di una delegazione della regione Liguria hanno espresso ottimismo sulla possibilità di ampliare la cooperazione con la Cina nei settori portuale, logistico e commerciale, affermando di sperare di cogliere nuove opportunità attraverso la prossima quarta China International Supply Chain Expo (CISCE).

Parlando con Xinhua prima della partenza per Pechino, sabato, i membri della delegazione hanno dichiarato che l’expo offre un’importante piattaforma per rafforzare i legami imprenditoriali e promuovere una cooperazione concreta, in un momento in cui gli attori delle catene di approvvigionamento globali sono alla ricerca di stabilità in mezzo a crescenti incertezze globali.

Secondo l’ufficio di rappresentanza in Italia del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT), la delegazione comprende oltre 40 partecipanti, tra cui funzionari del governo regionale, rappresentanti di associazioni imprenditoriali e dirigenti di 20 aziende leader attive in settori quali logistica, trasporti marittimi, gestione portuale, commercio internazionale e tecnologie digitali.

Situata nell’Italia nord-occidentale, la Liguria ospita diversi importanti porti e rappresenta una delle principali porte marittime del Paese. Il porto di Genova e la più ampia rete portuale della regione occupano una posizione strategica lungo le rotte marittime del Mediterraneo e svolgono un ruolo chiave nel commercio estero italiano e nelle catene di approvvigionamento europee.

“Siamo molto onorati di essere stati invitati a partecipare a questo importante evento e speriamo di approfondire ulteriormente la cooperazione con la Cina”, ha dichiarato Massimiliano Nannini, capo di gabinetto della giunta regionale della Liguria e capo della delegazione.

In qualità di una delle regioni ospiti d’onore del CISCE, la Liguria spera di rafforzare ulteriormente i legami con governi locali, porti e imprese cinesi, ha affermato Nannini.

“Tra Italia e Cina esiste un ampio spazio di cooperazione nei settori dell’industria, della logistica, della digitalizzazione e dei sistemi di gestione operativa”, ha dichiarato Davide Falteri, presidente di Federlogistica, la federazione italiana degli operatori logistici.

Secondo Falteri, individuare opportunità di sviluppo attraverso apertura e cooperazione è particolarmente importante per il settore logistico.

Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, l’Associazione degli spedizionieri, corrieri e trasportatori di Genova, ha dichiarato che le aziende che puntano ad ampliare le esportazioni hanno bisogno di partner affidabili nell’attuale contesto internazionale incerto.

“La Liguria partecipa attivamente al CISCE perché il mercato cinese rappresenta stabilità e affidabilità”, ha detto Botta. “La Cina offre enormi opportunità di business”.

(ITALPRESS).