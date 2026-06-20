Malta, la presidente della Repubblica Myriam Spiteri Debono illustra le priorità del Governo

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – La presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, ha delineato le priorità del governo per i prossimi cinque anni in occasione dell’apertura ufficiale della quindicesima legislatura, indicando in un’economia forte e nella disciplina fiscale le basi necessarie per attuare il programma dell’esecutivo.

La presidente ha affermato che l’esito delle elezioni generali del 30 maggio comporta una grande responsabilità alla luce degli sviluppi internazionali. Spiteri Debono ha richiamato alcune delle misure contenute nel manifesto elettorale del Partito Laburista, volte a migliorare le condizioni di lavoro, attrarre investimenti esteri e sostenere l’acquisto della prima casa.

La cerimonia si è aperta con la tradizionale Messa dello Spirito Santo nella Concattedrale di San Giovanni alla Valletta, celebrata dal vescovo ausiliare Joseph Galea-Curmi. Nell’omelia, il presule ha invitato i neoeletti a porre la tutela della vita umana al centro della loro attività legislativa, avvertendo che “le questioni riguardanti la vita e la morte non possono dipendere dal consenso popolare di un determinato momento storico”.

Richiamando un intervento pronunciato da Papa Leone XIV davanti al Parlamento spagnolo all’inizio del mese, Galea-Curmi ha affermato che la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale rappresenta una questione di civiltà e non una scelta di parte. Il vescovo ha inoltre affrontato il tema dell’integrità nella vita pubblica, sostenendo che una nazione si rafforza quando è guidata da uomini e donne ispirati ai principi piuttosto che alla convenienza.

Al termine della funzione religiosa, i deputati si sono recati in Parlamento, dove Carmelo Abela è stato eletto all’unanimità presidente della Camera dei rappresentanti. Nel suo discorso d’insediamento, Abela si è impegnato a difendere i principi del rispetto, della libertà di espressione, della giustizia, della verità e della dignità. “Dobbiamo operare nello spirito dell’istituzione affinché il Parlamento non si indebolisca, ma diventi più forte che mai”, ha dichiarato.

L’ex leader dell’opposizione Bernard Grech ha quindi prestato giuramento come vicepresidente della Camera, assicurando la propria collaborazione con il presidente per rafforzare la democrazia. Il primo ministro Robert Abela e il leader dell’opposizione Alex Borg hanno prestato giuramento prima degli altri deputati dei due schieramenti.

La cerimonia ha segnato l’apertura formale della quindicesima legislatura, a 21 giorni dalle elezioni del 30 maggio che hanno riconfermato al governo, per il quarto mandato consecutivo, il Partito Laburista guidato dal premier Robert Abela. Resta da assegnare un seggio rimasto vacante dopo le dimissioni di Carmelo Abela dal Parlamento. L’elezione suppletiva nel terzo distretto è prevista per il 26 giugno.

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(ITALPRESS).