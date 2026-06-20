BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Non regge la tregua siglata appena ieri tra Israele e Hezbollah. Diverse persone sono rimaste uccise in seguito a raid aerei israeliani nel sud del Libano. Funzionari del distretto di Nabatieh hanno reso noto che gli attacchi hanno causato 16 morti e almeno una dozzina di feriti, dopo che aerei da guerra, droni e artiglieria israeliani hanno preso di mira numerose aree. L’esercito israeliano ha affermato di aver colpito “obiettivi terroristici di Hezbollah” in risposta al lancio di oltre 50 proiettili contro le forze israeliane nella regione.

Washington teme che le continue tensioni tra Israele e Libano possano compromettere l’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che prevede l’impegno a porre fine ai combattimenti su “tutti i fronti”, compreso il Libano. L’inviato statunitense Steve Witkoff si starebbe recando in Svizzera per i primi colloqui con l’Iran, volti a consolidare l’accordo.

Intanto, l’alto funzionario di Hezbollah Hassan Fadlallah ha affermato che il suo gruppo ha “il diritto” di rispondere agli attacchi israeliani. “Ciò che ci preoccupa è che il nemico rispetti pienamente e in modo completo il cessate il fuoco e non tenti di attaccare il nostro Paese e i nostri villaggi o di occupare nuove posizioni”, ha detto Fadlallah, come riportato dai media locali.

L’IRAN CHIUDE LO STRETTO DI HORMUZ

Il comando militare centrale dell’Iran ha comunicato la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo, motivando la decisione con gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, considerati una violazione degli accordi intercorsi tra Teheran e Washington. In una nota diffusa dalla televisione di Stato, il quartier generale Khatam al Anbiya ha dichiarato che la chiusura dello stretto rappresenta una prima risposta al mancato rispetto degli impegni da parte dell’avversario.

VANCE “NESSUNA PROVA CHE STIANO CHIUDENDO HORMUZ”

Il vicepresidente Usa, J.D. Vance, in un’intervista a Fox News, ha affermato che non ci sono prove che l’Iran stia chiudendo lo Stretto di Hormuz, nonostante il comando militare congiunto iraniano abbia dichiarato che la chiusura è stata decisa in risposta alle “violazioni” da parte di Stati Uniti e Israele al memorandum d’intesa

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).