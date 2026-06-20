Ucraina, Zelensky “Pronti a nuovi negoziati con Mosca, partner coinvolti”

Mandatory Credit: Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/Shutterstock (15516884r) President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy attends a press conference after attending the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal political and strategic dialogue, bringing together European heads of state or government alongside leaders of key European and international institutions. The goal of the meeting is to promote political dialogue and cooperation, and to strengthen security, stability, and prosperity on the European continent. Zelenskyy and Frederiksen hold a press conference in Copenhagen

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Penso che le tornate di negoziati con la parte russa riprenderanno. La questione è in che formato. Gli europei sono favorevoli a che si tratti di un binario congiunto con gli americani. E tutti sostengono anche il binario che abbiamo proposto. Credo in un incontro bilaterale. Ma è importante che i partner siano presenti. Perchè ci sono molte cose su cui l’Ucraina conta. Garanzie di sicurezza dopo la fine della guerra. L’adesione all’Unione Europea. Stiamo dando ai russi l’opzione di scegliere il formato”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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